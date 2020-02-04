Александр Леменов, который ранее был членом кадровой комиссии по аттестации прокуроров, стал советником Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

“Да, я советник Генерального прокурора”, – сообщил Леменов.

Он отметил, что считает нужным изменять страну, а не рассказывать басни, стоя в стороне.

“Верю в изменения не на словах, а на деле. Критикующий – предлагай, предлагая – действуй”, – написал он.

Александр Леменов – юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики. Работал младшим юристом в крупных агропромышленных компаниях, центральным аналитиком проекта “ЧЕСНО”. Он – главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ (РПР), основатель украинской общественной организации StateWatch.