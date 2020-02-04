Об этом он написал в Facebook на личной странице.
“Да, я советник Генерального прокурора”, – сообщил Леменов.
Он отметил, что считает нужным изменять страну, а не рассказывать басни, стоя в стороне.
“Верю в изменения не на словах, а на деле. Критикующий – предлагай, предлагая – действуй”, – написал он.
Александр Леменов – юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики. Работал младшим юристом в крупных агропромышленных компаниях, центральным аналитиком проекта “ЧЕСНО”. Он – главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ (РПР), основатель украинской общественной организации StateWatch.
- Ранее сегодня стало известно, что на члена кадровой комиссии по аттестации прокуроров Александра Леменова совершено нападение в Киеве.
- Правоохранители открыли уголовное производство из-за нападения на Александра Леменова по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.