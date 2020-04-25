Проведение музыкального фестиваля Leopolis Jazz Fest во Львове перенесли на год в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили на Facebook-странице Leopolis Jazz Fest.

Фестиваль планировалось провести в конце июня, но его перенесли на год в связи с пандемией.

“Друзья, нам бы так хотелось встретиться с вами в конце июня во Львове на X Leopolis Jazz Fest, но в связи с ситуацией, сложившейся в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год”, – сообщили организаторы.

Также они сообщили, что в 2021 году фестиваль планируют провести с 24 по 28 июня.

“Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами и верим, что практически вся программа 2020 будет реализована в 2021 году”, – указали в сообщении.

Справка. Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest проходит во Львове с 2011 года. Это один из крупнейших джазовых фестивалей в Европе.