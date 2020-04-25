Об этом сообщили на Facebook-странице Leopolis Jazz Fest.
Фестиваль планировалось провести в конце июня, но его перенесли на год в связи с пандемией.
“Друзья, нам бы так хотелось встретиться с вами в конце июня во Львове на X Leopolis Jazz Fest, но в связи с ситуацией, сложившейся в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год”, – сообщили организаторы.
Также они сообщили, что в 2021 году фестиваль планируют провести с 24 по 28 июня.
“Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами и верим, что практически вся программа 2020 будет реализована в 2021 году”, – указали в сообщении.
Справка. Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest проходит во Львове с 2011 года. Это один из крупнейших джазовых фестивалей в Европе.
- В связи с распространением коронавируса COVID-19 правительства многих стран ввели карантин, который среди прочего предусматривает отмену массовых мероприятий. Но театры и оперы не захотели своих поклонников оставлять без любимых спектаклей. Поэтому все желающие могут онлайн посмотреть пьесы, балет и другие представления.