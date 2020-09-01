Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

В начале выступления Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: “Вызов я принимаю и никому это не прощу”.

Затем нардеп отметил, что “страна движется в пропасть” и обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.

“Вместо обещанного снятия неприкосновенности с президента, депутатов и судей неприкосновенными сделали только депутатов с оппозиции. Обещания никаких корочек и телефонного права, оказалось, не относятся к руководству Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ. Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену”, – заявил он.

По его словам, Зеленский теперь возглавляет “кланы Януковича” в Парламенте. Политик обвинил Зеленского в кумовстве, имея в виду в том числе и назначение Ивана Баканова на должность председателя СБУ.

По его словам, Баканов “взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса”, а “сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, назначил руководить Антимонопольным комитетом” .

Лерос назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака “главным коррупционером в государстве”, а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.

Лерос также вспомнил “назначение люстрованих зашквареных махровых коррупционеров без конкурса на таможню, налоговую и все другие коррупционные кормушки”.

“Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну. И последний вопрос к президенту: вам не стыдно?”, – заявил он.

(Смотреть видео с 45:55 минуты, – ред.)