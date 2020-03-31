Народный депутат Украины от фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видеозапись о якобы лоббировании кандидата в "Энергоатом".

Об этом Лерос сообщает на своей странице в Facebook.

“Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом. Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5(похоже, что миллионов)”, – написал он.

Также Лерос заявил, что в данный момент Купчака хотят назначить вице-президентом Энергоатома, потому что “у него недостаточно стажа”.

При этом нардеп опубликовал фотографии документов и видеозапись, на котором слышно разговор о назначении Купчака в “Энергоатом”.

На видео с 0:56:

Gepostet von Geo Leros am Dienstag, 31. März 2020

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч. Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.