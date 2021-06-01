Лерос показав, як виглядатиме президентський університет Зеленського, – фото

Фахівці вже спроєктували та створили макет майбутнього президентського університету, який збудують на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки. Його зведення коштуватиме 7,2 млрд гривень.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос в Telegram.

“Все до чого прикладається Зеленський смердить “совком”. На фото проєкт університету, на який Зеленський хоче розпиляти 7,2 млрд бюджетних коштів”, – написав Лерос.

Нагадаємо, що раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що будівництво президентського університету коштуватиме 7,2 млрд гривень.

Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.