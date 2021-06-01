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Лерос показав, як виглядатиме президентський університет Зеленського, – фото

Фахівці вже спроєктували та створили макет майбутнього президентського університету, який збудують на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки. Його зведення коштуватиме 7,2 млрд гривень.

Вторник, 1 июня 2021, 13:18

Про це повідомив нардеп Гео Лерос в Telegram.

“Все до чого прикладається Зеленський смердить “совком”. На фото проєкт університету, на який Зеленський хоче розпиляти 7,2 млрд бюджетних коштів”, – написав Лерос.

Нагадаємо, що раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що будівництво президентського університету коштуватиме 7,2 млрд гривень.

Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

Теги: Владимир Зеленский, фото, Гео Лерос, президентський університет, університет Зеленського

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