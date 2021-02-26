Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.
Лерос сообщил, что задержал одного из сотрудников спецслужбы. Факт слежки нардеп планировал зафиксировать с помощью полицейских в присутствии своего адвоката.
В подтверждение Лерос предоставил фото и видео, на которых можно увидеть собственно задержанного мужчину, копию и оригинал удостоверения сотрудника СБУ на имя подполковника Евгения Вячеславовича Зотова, а также кадры с его телефона (снимки нардепа и текстовый отчет о его перемещениях).
Примечательно, что в отчетах автор называет Лероса кодовым именем “Цыган”. В отчет кроме данных по слежке вошли также скриншоты постов нардепа в соцсетях.
Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ // 8 фото
Объяснения по этому поводу Лерос требует от президента.
“Владимир Зеленский, может расскажешь, почему за мной следит бригада СБУшников, ты для этого президентом стал, чтобы превратить Украину в 95-й квартал за железным занавесом?”, — пишет он.
“Твое коррумпированное логово х * рово закончит!”, — добавляет Лерос.
- Напомним, в марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.
- В июне Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса Президента — Дениса Ермака из-за упомянутых записей.
- В то же время Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак просил генпрокурора Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться в деле о публикации компрометирующих видеозаписей против его брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутату от “Слуги народа” Гео Леросу подожгли автомобиль.
- 1 сентября в ходе выступления перед парламентом, после которого его исключили из фракции “Слуги народа”, Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: “Вызов я принимаю и никому это не прощу”.
- 9 сентября юридическая компания “Миллер”, которая представляет нардепа заявила, что требует от полиции допросить Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского по делу о поджоге авто Лероса.
- 30 сентября Гео Лерос заявил, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко обсуждал подготовку нападения на него в разговорах с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.