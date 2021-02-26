Covid-19 Украина

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Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

Нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.

Пятница, 26 февраля 2021, 01:27

Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

Лерос сообщил, что задержал одного из сотрудников спецслужбы. Факт слежки нардеп планировал зафиксировать с помощью полицейских в присутствии своего адвоката.

В подтверждение Лерос предоставил фото и видео, на которых можно увидеть собственно задержанного мужчину, копию и оригинал удостоверения сотрудника СБУ на имя подполковника Евгения Вячеславовича Зотова, а также кадры с его телефона (снимки нардепа и текстовый отчет о его перемещениях).

Примечательно, что в отчетах автор называет Лероса кодовым именем “Цыган”. В отчет кроме данных по слежке вошли также скриншоты постов нардепа в соцсетях.

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

  • Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ

Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ // 8 фото

Объяснения по этому поводу Лерос требует от президента.

“Владимир Зеленский, может расскажешь, почему за мной следит бригада СБУшников, ты для этого президентом стал, чтобы превратить Украину в 95-й квартал за железным занавесом?”, — пишет он.
“Твое коррумпированное логово х * рово закончит!”, — добавляет Лерос.

Теги: Владимир Зеленский, Гео Лерос, СБУ

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