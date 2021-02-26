Нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.

Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

Лерос сообщил, что задержал одного из сотрудников спецслужбы. Факт слежки нардеп планировал зафиксировать с помощью полицейских в присутствии своего адвоката.

В подтверждение Лерос предоставил фото и видео, на которых можно увидеть собственно задержанного мужчину, копию и оригинал удостоверения сотрудника СБУ на имя подполковника Евгения Вячеславовича Зотова, а также кадры с его телефона (снимки нардепа и текстовый отчет о его перемещениях).

Примечательно, что в отчетах автор называет Лероса кодовым именем “Цыган”. В отчет кроме данных по слежке вошли также скриншоты постов нардепа в соцсетях.















Лерос требует, чтобы Зеленский объяснил, зачем за ним следит СБУ // 8 фото

Объяснения по этому поводу Лерос требует от президента.