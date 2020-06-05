Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня при обсуждении проекта постановления об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований, Лерос напомнил, что депутат от “Слуги народа” Юлия Яцык получила предложение от Офиса Президента сняться с участия в конкурсе по отбору кандидатов. Сняться ей посоветовали в пользу ее коллеги по партии Владлена Неклюдова.

“Мы сейчас будем голосовать постановление 3592, где мы будем голосовать за нашего коллегу касательно составу комиссии по отбору главы ГБР. Я знаю ситуацию и многие из вас знают эту ситуацию, когда правоохранительный комитет выбрал одного человека, а потом кто-то из Офиса Президента позвонил ей и попросил снять свою кандидатуру. У меня к вам вопрос: сколько мы еще будем терпеть, когда этот под*нок, коррупционер Ермак будет ломать Парламент через колено и будет уничтожать парламентаризм в этом государстве? У меня вопрос к своим коллегам: вспомните, как вы шли в Парламент, с каким самоуважением вы шли сюда. Я хочу вас попросить, и другие фракции нажать красную кнопку, чтобы показать – это парламентско-президентское государство. Нельзя ломать через колено этот Парламент и любой другой. Если Ермак так хочет ломать Парламент через колено, то пусть начнет со своего кума (Николая Тищенко, – ред.) сначала”, – заявил нардеп.

Следует отметить, что в результате голосования постановление принято не было.