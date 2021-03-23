Об этом Гео Лерос написал на своей странице в Facebook.
“Дело закрывали дважды, последний раз через суд, который тоже не устоял перед интересами банды Зеленского. Причем, после моего депутатского обращения, прокурор установил, что дело первый раз закрыли необоснованно и преждевременно, а вот суд Зеленского решил не продлевать сроки досудебного расследования, ведь это кум Ермака (главы ОПУ, – ред.)” – написал Гео Лерос.
Нардеп также опубликовал ответ на свое обращение из Офиса Генерального прокурора:
“Голосеевское управление полиции расследовало уголовное производство о предоставлении государственному регистратору Тищенко М.М. и Куликом В.В. заведомо поддельных документов и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, вследствие чего осуществлено вмешательство в деятельность ООО “Компания “Конкорд”.
По результатам предварительного расследования 21 февраля 2020 следователем принято решение о закрытии уголовного производства. Указанное решением 2 июня упразднены заместителем главы Киевской городской местной прокуратуры №1. Через 10 дней следователем в суд подано ходатайство о продлении сроков предварительного расследования, по результатам которого постановлению Голосеевского районного суда в удовлетворении указанного ходатайства отказано ..
28 июля 2020 следователем повторно принято решение о закрытии упомянутого уголовного производства.
В пятницу, 26 февраля, народный депутат Украины Гео Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось. Однако нардеп записал видео с приемной главы ОП, в котором попросил секретаря передать Ермаку “послание”.
- В марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.
- В июне Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса Президента — Дениса Ермака из-за упомянутых записей.
- В то же время Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак просил генпрокурора Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться в деле о публикации компрометирующих видеозаписей против его брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутату от “Слуги народа” Гео Леросу подожгли автомобиль.