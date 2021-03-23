Народный депутат Гео Лерос заявил, что его коллега - нардеп от президентской фракции Николай Тищенко вместе со своим партнером Куликом В. подделали документы и украли у банка недвижимость, преступно выведя ее из-под залога, не вернув кредиты банка на сумму в 2 млн долларов.

Об этом Гео Лерос написал на своей странице в Facebook.

“Дело закрывали дважды, последний раз через суд, который тоже не устоял перед интересами банды Зеленского. Причем, после моего депутатского обращения, прокурор установил, что дело первый раз закрыли необоснованно и преждевременно, а вот суд Зеленского решил не продлевать сроки досудебного расследования, ведь это кум Ермака (главы ОПУ, – ред.)” – написал Гео Лерос.

Нардеп также опубликовал ответ на свое обращение из Офиса Генерального прокурора:

“Голосеевское управление полиции расследовало уголовное производство о предоставлении государственному регистратору Тищенко М.М. и Куликом В.В. заведомо поддельных документов и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, вследствие чего осуществлено вмешательство в деятельность ООО “Компания “Конкорд”.

По результатам предварительного расследования 21 февраля 2020 следователем принято решение о закрытии уголовного производства. Указанное решением 2 июня упразднены заместителем главы Киевской городской местной прокуратуры №1. Через 10 дней следователем в суд подано ходатайство о продлении сроков предварительного расследования, по результатам которого постановлению Голосеевского районного суда в удовлетворении указанного ходатайства отказано ..

28 июля 2020 следователем повторно принято решение о закрытии упомянутого уголовного производства.

В пятницу, 26 февраля, народный депутат Украины Гео Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось. Однако нардеп записал видео с приемной главы ОП, в котором попросил секретаря передать Ермаку “послание”.