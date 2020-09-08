Народный депутат Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Лерос сообщил, что сейчас находится на допросе в Государственном бюро расследований.

“Президент поставил задачу заместителю его офиса Олегу Татарову посадить меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ОО, которую возглавляет адвокат группы Татарова”, – отметил депутат.

Кроме того, по его словам, 7 сентября в кафе его знакомой приезжали восемь силовиков и “пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения” за то время, когда там находился он.

Как известно, 1 сентября депутата Верховной Рады Гео Лероса исключили из пропрезидентской фракции “Слуга народа” по итогам сбора подписей.