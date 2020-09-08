Об этом он написал у себя в Facebook.
Лерос сообщил, что сейчас находится на допросе в Государственном бюро расследований.
“Президент поставил задачу заместителю его офиса Олегу Татарову посадить меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ОО, которую возглавляет адвокат группы Татарова”, – отметил депутат.
Кроме того, по его словам, 7 сентября в кафе его знакомой приезжали восемь силовиков и “пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения” за то время, когда там находился он.
Как известно, 1 сентября депутата Верховной Рады Гео Лероса исключили из пропрезидентской фракции “Слуга народа” по итогам сбора подписей.
- Напомним, исключение из фракции состоялось после того, как Лерос, выступая с трибуны ВР, резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в нарушении обещаний, и назвал его “пустым местом в истории”.
- О том, что Гео Лероса исключили из фракции по требованию президента Владимира Зеленского свидетельствует переписка депутатов группы Юрия Киселя, которая оказалась в распоряжении #Букв. Последний, как известно, является главой транспортного комитета и недавно выкупил дом президента.