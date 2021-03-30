Covid-19 Украина

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Лерос заявил, что Зеленский «отмазал» Баканова с помощью Хорошковского

Народный депутат Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский в 2012 году добился через тогдашнего главу СБУ Валерия Хорошковского закрытия уголовного дела против своего друга, нынешнего главы СБУ Ивана Баканова.

Вторник, 30 марта 2021, 19:27

Об этом Лерос заявил во время внеочередного заседания Верховной Рады, сообщают #Буквы. 

Лерос попросил Баканова прокомментировать информацию о том, что ранее Владимир Зеленский “отмазал” его от тюрьмы через тогдашнего председателя СБУ Хорошковского.

“У меня вопрос к лейтенанту Баканову, который вырос в одном подъезде с Зеленским, а с 2013 года возглавлял “Квартал-95”. В 2012 году Баканов стал фигурантом уголовного дела СБУ, когда Баканов с партнерами по преступной схеме завладели государственными гидроэлектростанциями. Тогда Баканова отмазал Зеленский через главу СБУ Хорошковского, на которого Зеленский работал на “Интере”. Украинцев волнует такой вопрос: Зеленский вас отмазал, потому что вы – друг Зеленского или потому, что вы с 2000-х занимались отмыванием денег для Зеленского, которые привозили ему в пакетах? Это мы узнали от вашего бизнес-партнера Лазутина”, – сказал Лерос.

Баканов ответил, что не комментирует слухи.

“Мы не комментируем слухи или видеозаписи, на которых изображены люди пьяные, или которые находятся под влиянием определенных веществ. Ваши нарративы ничем не отличаются от предвыборных нарративов. Уважаемый господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает, все что вы говорите – это сплошной фейк, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ”, — заявил Баканов.

Напомним, Лерос опубликовал разговор с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Геннадием Лазутиным. На видео он рассказывает об участии действующего гаранта в коррупционных схемах.

Ранее Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.

В пятницу, 26 февраля, Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.

Теги: Владимир Зеленский, Гео Лерос, видео, Иван Баканов, СБУ, Слуга народа

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