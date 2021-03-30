Лерос заявил, что Зеленский «отмазал» Баканова с помощью Хорошковского

Об этом Лерос заявил во время внеочередного заседания Верховной Рады, сообщают #Буквы.
Лерос попросил Баканова прокомментировать информацию о том, что ранее Владимир Зеленский “отмазал” его от тюрьмы через тогдашнего председателя СБУ Хорошковского.
“У меня вопрос к лейтенанту Баканову, который вырос в одном подъезде с Зеленским, а с 2013 года возглавлял “Квартал-95”. В 2012 году Баканов стал фигурантом уголовного дела СБУ, когда Баканов с партнерами по преступной схеме завладели государственными гидроэлектростанциями. Тогда Баканова отмазал Зеленский через главу СБУ Хорошковского, на которого Зеленский работал на “Интере”. Украинцев волнует такой вопрос: Зеленский вас отмазал, потому что вы – друг Зеленского или потому, что вы с 2000-х занимались отмыванием денег для Зеленского, которые привозили ему в пакетах? Это мы узнали от вашего бизнес-партнера Лазутина”, – сказал Лерос.
Баканов ответил, что не комментирует слухи.
“Мы не комментируем слухи или видеозаписи, на которых изображены люди пьяные, или которые находятся под влиянием определенных веществ. Ваши нарративы ничем не отличаются от предвыборных нарративов. Уважаемый господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает, все что вы говорите – это сплошной фейк, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ”, — заявил Баканов.
Напомним, Лерос опубликовал разговор с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Геннадием Лазутиным. На видео он рассказывает об участии действующего гаранта в коррупционных схемах.
Ранее Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.
В пятницу, 26 февраля, Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.
- В марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.
- В июне Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса Президента — Дениса Ермака из-за упомянутых записей.
- В то же время Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак просил генпрокурора Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться в деле о публикации компрометирующих видеозаписей против его брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутату от “Слуги народа” Гео Леросу подожгли автомобиль.
- 1 сентября в ходе выступления перед парламентом, после которого его исключили из фракции “Слуги народа”, Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: “Вызов я принимаю и никому это не прощу”.
- 9 сентября юридическая компания “Миллер”, которая представляет нардепа заявила, что требует от полиции допросить Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского по делу о поджоге авто Лероса.
- 30 сентября Гео Лерос заявил, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко обсуждал подготовку нападения на него в разговорах с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.