В пятницу, 3 апреля, народный депутат Гео Лерос пришел на допрос в ГБР по делу о видеозаписях брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

“Относительно допроса народного депутата Украины Гео Лероса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УКУ (Превышение власти или служебных полномочий – ред.). Так было указано в повестке. По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (Разглашение государственной тайны – ред.), 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля – ред.) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество – ред.) УКУ “, – отметил он.

Адвокат также сообщил, что во время допроса они с клиентом заявили ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 УПК.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.