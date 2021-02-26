Лероса не пустили к Ермаку, но он передал ему «послание», – видео

В пятницу, 26 февраля, народный депутат Украины Гео Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.

Об этом Лерос написал в своем Facebook.

В частности, Лерос решил спросить у главы ОП, почему за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины. Однако Ермак его проигнорировал.

Однако нардеп записал видео с приемной главы ОП, в котором попросил секретаря передать Ермаку “послание”.

“Пользуясь случаем, хочу попросить секретаря, к которой вообще нет вопросов, передать Андрею Борисовичу Ермаку, что он г**дон. И что будет он отвечать и за сожженный мой автомобиль, и за слежку, которая за мной ведется… Обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х**. Спасибо “, – сказал Лерос и покинул приемную чиновника.

Напомним, что вчера нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.