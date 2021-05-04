Нові світлини з’явилися в Instagram Лещенка.
Так, увечері в понеділок Лещенко показав свою маску для сну з двома яєшнями та побажав усім гарних снів.
Однак й на цьому він вирішив не зупинятися. У Stories Лещенко поділився світлиною дерева й запитав:
“Хто знає, що це за дерево?”
Через 17 годин Лещенко опублікував фото голуба, який сидить на тому ж дереві.
“Хто знає, що це за птах?”, – написав Лещенко.
Враховуючи інтервал публікування допитливих питань від Лещенка, цілком ймовірно, що у нього залишилися ще важливі питання для фоловерів.
Раніше #Букви розповідали, що колишній нардеп та член наглядової ради державного акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко зустрів 2021 рік у нічному клубі, переповненому людьми. Лещенко в Instagram активно ділився фото та відео зі свого святкування.
10 березня Лещенко зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield). А через чотири дні після вакцинації Лещенко пішов у кілька київських клубів. Про це він традиційно відзвітував у соціальних мережах.
Варто нагадати, що вакцину проти коронавірусу отримала й дружина Лещенка – діджейка Анастасія Топольська. Їй також вкололи вакцину індійського виробництва Covishield.
У кінці березня український бізнесмен і меценат Павло Фукс звинуватив Сергія Лещенка в поширенні фейків. Зокрема, Лещенко в своєму Telegram-каналі опублікував інформацію, що компанія бізнесмена потрапила під санкції РНБО. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
- Член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко торк отримував щомісяця від УЗ в середньому 210 тисяч гривень.
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