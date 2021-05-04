Член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко вирішив продемонструвати підписникам чи то нову маску для сну з креативним дизайном, чи то власне почуття гумору.

Нові світлини з’явилися в Instagram Лещенка.

Так, увечері в понеділок Лещенко показав свою маску для сну з двома яєшнями та побажав усім гарних снів.

Однак й на цьому він вирішив не зупинятися. У Stories Лещенко поділився світлиною дерева й запитав:

“Хто знає, що це за дерево?”

Через 17 годин Лещенко опублікував фото голуба, який сидить на тому ж дереві.

“Хто знає, що це за птах?”, – написав Лещенко.

Враховуючи інтервал публікування допитливих питань від Лещенка, цілком ймовірно, що у нього залишилися ще важливі питання для фоловерів.

Раніше #Букви розповідали, що колишній нардеп та член наглядової ради державного акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко зустрів 2021 рік у нічному клубі, переповненому людьми. Лещенко в Instagram активно ділився фото та відео зі свого святкування.

10 березня Лещенко зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield). А через чотири дні після вакцинації Лещенко пішов у кілька київських клубів. Про це він традиційно відзвітував у соціальних мережах.

Варто нагадати, що вакцину проти коронавірусу отримала й дружина Лещенка – діджейка Анастасія Топольська. Їй також вкололи вакцину індійського виробництва Covishield.

У кінці березня український бізнесмен і меценат Павло Фукс звинуватив Сергія Лещенка в поширенні фейків. Зокрема, Лещенко в своєму Telegram-каналі опублікував інформацію, що компанія бізнесмена потрапила під санкції РНБО. Однак ця інформація не відповідає дійсності.