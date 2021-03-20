Украинский бизнесмен и меценат Павел Фукс обвинил экс-нардепа и члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко в распространении фейков.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, в пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о применении санкций против 19 компаний в сфере пользования недрами. Секретарь СНБО Алексей Данилов отказался называть владельцев подсанкционных компаний, но пообещал, что на сайте СНБО впоследствии появится исчерпывающая информация о санкциях и компаниях, которые попали в список.

Вскоре издание “Зеркало недели” со ссылкой на источник сообщило, что эти компании якобы принадлежат Фуксу.

“Огорчен тем, что уважаемое СМИ “Зеркало недели” публикует ложную информацию обо мне. Я не имею никакого отношения к компаниям, в отношении которых сегодня СНБО ввел санкции. Прошу СМИ не распространять фейки”, – отметил бизнесмен.

Позже Лещенко в своем Telegram-канале также опубликовал информацию, что подсанкционные компании якобы принадлежат Фуксу.

“Источником фейка обо мне оказался любитель Куршевеля и дорогих вин Сергей Лещенко”, – отреагировал на это бизнесмен.

Отметим, что согласно информации в госреестре, ни одна из фирм в отношение которых введены санкции не принадлежит Фуксу.