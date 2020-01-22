Об этом он написал в сообщениях блогеру Михаилу Голуб в Facebook.
Так, блогер раскритиковал Арахамию, который в Давосе заявил, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с ЕС.
“Азаров тоже самое говорил, когда топил против Ассоциации с ЕС. А сейчас ЕС — крупнейший торговый партнер Украины”, – ответил он Лещенко и опубликовал скрин своей переписки с экс-нардепом.
“А в чем он неправ? Или ты хочешь, чтобы украинские фермеры выбрасывали огурцы, которые по своему размеру или углу кривизны не соответствовали регламентам ЕС?” – написал Лещенко.
“Тоже самое Азаров рассказывал до побега в Россию”, – ответил ему Голуб.
- Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании.
- Также Зеленский рассказал, что считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы “хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома”.
- Помимо этого , Зеленский, обращаясь к мировым лидерам, заявил, что Украина “недоинвестирована и недолюблена”, и призвал их “подключиться” к исправлению ситуации.