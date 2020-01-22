Народный депутат Украины VIII созыва Сергей Лещенко, который стал членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога", поддержал главу депутатской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с ЕС.

Об этом он написал в сообщениях блогеру Михаилу Голуб в Facebook.

Так, блогер раскритиковал Арахамию, который в Давосе заявил, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с ЕС.

“Азаров тоже самое говорил, когда топил против Ассоциации с ЕС. А сейчас ЕС — крупнейший торговый партнер Украины”, – ответил он Лещенко и опубликовал скрин своей переписки с экс-нардепом.

“А в чем он неправ? Или ты хочешь, чтобы украинские фермеры выбрасывали огурцы, которые по своему размеру или углу кривизны не соответствовали регламентам ЕС?” – написал Лещенко.

“Тоже самое Азаров рассказывал до побега в Россию”, – ответил ему Голуб.