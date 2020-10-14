Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко встал на защиту президента Украины Владимира Зеленского, которого раскритиковали за фото, где он с главой Офиса президента Андреем Ермаком ест, а военным не поставили тарелок.

Пост Лещенко опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, фото застолья в военной палатке опубликовала пресс-служба главы государства.

На снимке видны на столе одноразовые тарелки с хлебом, овощную и мясную нарезки, а также воду, кетчуп и яблочный сок. Зеленский и Ермак едят из одноразовых тарелок, пока военные, которые сидят с ними за одним столом, и не прикасаются к пище. А у некоторых из них даже тарелок нет.

Украинцы в соцсетях раскритиковали Зеленского за такое пренебрежительное отношение к военным.

После этого Лещенко опубликовал еще одно фото, на котором видно, что нескольким солдатам тарелки все-таки поставили.

Однако, на момент публикации на сайте президента было фото военных без тарелок, которое и вызвало столь острую реакцию.

Украинцы раскритиковали Лещенко за “такую ​​защиту” Зеленского. Так, экс-вице-премьер – министр социальной политики Павел Розенко объяснил Лещенко, что это признак невоспитанности и бескультурья начинать первым есть, пока не подали еду всем, кто сидит за столом.

“Сергей Лещенко, это кстати признак невоспитанности и бескультурья начинать первым есть, пока не подали еду всем, кто сидит за столом !! Мы короли, а вы – быдло. Это так называется !!! Почитай правила этикета перед тем как лекции здесь читать !! “, – написал Розенко.

“Меня сильно пугает, что это нужно объяснять зе-сторонникам”, “Дело не в этикете. Просто нужно было в армии служить и Зеленскому, и Лещенко.

Тогда бы они знали, что пока за столом не получит пищу последний, прием пищи никто не начинает”, “Сергей, когда-то я тебя так сильно уважал как журналиста, до чего ты опустился, ну, получаешь полмиллиона, то хоть молчи, тебя же проклянут”, – раскритиковали Лещенко.

“Сергей, это фото с сайта Президента. Здесь есть две опции: 1) Президент жрет сам, другие смотрят. 2) Президент жрет пока другим еще не принесли. Это как минимум невоспитанно. Какие еще есть варианты?”, “Наш президент невоспитанный уклонист, который начал есть не дождавшись чтобы всем подали. Пресс-служба такая же невежественная не знает этикета и выложила это в сеть, но Сергей не потеряет шанс рассказать, что во всем виноваты порохоботы. Шел 2 год зеленого правления … “, – ответили Лещенко в комментариях.

Лещенко напомнили, как с военными обедал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Раскритиковали Лещенко также потому, что он, член наблюдательного совета “Укрзализныци”, написал пост на русском языке. Припомнили ему и зарплату в 500 тыс., и скандал с квартирой.