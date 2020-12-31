Лещенко и Микитась сообщили об угрозах членам своих семей

Экс-народный депутат Сергей Лещенко и владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась сообщили об угрозах в адрес своих семей.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, на своей странице в Facebook Максим Микитась опубликовал сообщение от неизвестного абонента, где автор угрожает Микитасю пожизненным сроком на нарах за то, что он давал показания против Олега Татарова (замглавы Офиса президента), которого называет “человеком Портнова”.

Микитась отметил, что не хотел публиковать этот скрин, но в ленте Facebook увидел сообщение экс-нардепа Сергея Лещенко.

“Сегодня телефоны семьи парализованы угрозами и оскорблениями. Вот шедевр их творчества. Думал не публиковать, но только что увидел в ленте с этого же номера угрозы и у Сергей Лещенко”, – написал Максим Микитась.

Сергею Лещенко пришло сообщение с угрозами в адрес жены и ребенка.

У коментарях зазначили, що повідомлення написані з російського номеру.

29 декабря Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч гривен.