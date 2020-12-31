Лещенко и Микитась сообщили об угрозах членам своих семей

Об этом сообщают #Буквы.
Так, на своей странице в Facebook Максим Микитась опубликовал сообщение от неизвестного абонента, где автор угрожает Микитасю пожизненным сроком на нарах за то, что он давал показания против Олега Татарова (замглавы Офиса президента), которого называет “человеком Портнова”.
Микитась отметил, что не хотел публиковать этот скрин, но в ленте Facebook увидел сообщение экс-нардепа Сергея Лещенко.
“Сегодня телефоны семьи парализованы угрозами и оскорблениями. Вот шедевр их творчества. Думал не публиковать, но только что увидел в ленте с этого же номера угрозы и у Сергей Лещенко”, – написал Максим Микитась.
Сергею Лещенко пришло сообщение с угрозами в адрес жены и ребенка.
У коментарях зазначили, що повідомлення написані з російського номеру.
29 декабря Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч гривен.
В начале декабря стало известно, что Микитась дал показания НАБУ, после чего Бюро планировало объявить подозрение заместителю руководителя ОПУ Татарову. Однако генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров по делу, что, как заявляли в НАБУ, помешало вручению подозрения Татарову.
Из-за этих событий на Банковой прошли протесты: требовали увольнения главы ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.
16 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Татарову о подозрении, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. 24 декабря этому помешало то, что Офис генерального прокурора передал Татарова из НАБУ в Службу безопасности Украины.
28 декабря ему не избрали меру пресечения из-за того, что на судебное заседание не явились прокуроры. Следующее судебное заседание состоится 30 декабря.
- Подробнее о деле “Укрбуда”, Микитасе и Татарове — в материале #Букв.