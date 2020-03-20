Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте 2020 года задекларировал более 300 тысяч гривен вознаграждения за работу.

Об этом свидетельствует декларация Лещенко, поданная 16 марта 2020 года.

В частности, 6 марта Лещенко получил от работодателя – “Укрзализныця” гонорар в размере 332 063 гривны.

Напомним, 27 января Наблюдательный совет “Укрзализныци” принял решение образовать комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил член наблюдательного совета “УЗ” Сергей Лещенко.