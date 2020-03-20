Об этом свидетельствует декларация Лещенко, поданная 16 марта 2020 года.
В частности, 6 марта Лещенко получил от работодателя – “Укрзализныця” гонорар в размере 332 063 гривны.
Напомним, 27 января Наблюдательный совет “Укрзализныци” принял решение образовать комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил член наблюдательного совета “УЗ” Сергей Лещенко.
- В 2016 году разгорелся скандал с бывшим журналистом-расследователем Сергеем Лещенко, который приобрел жилье площадью 192 кв. м в клубном доме на улице Франко в центре Киева за 7,5 млн гривен.
- Национальное антикоррупционное бюро нашло нарушения, допущенные в ходе процедуры приобретения квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко.
- Выяснилось, что 3,770 млн гривен нардеп получил в качестве займа якобы от владельца “Украинской правды” Алены Притулы; 77 тыс долларов, или 1,988 млн гривен, он снял с депозитов, оформленных на его мать; 150 тысяч гривен якобы дала тогда еще девушка нардепа Анастасия Топольская; еще 1,780 млн гривен составили личные сбережения Лещенко.