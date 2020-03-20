Об этом свидетельствует декларация Лещенко, поданная 16 марта 2020 года.

В частности, 6 марта Лещенко получил от работодателя – “Укрзализныця” гонорар в размере 332 063 гривны.

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Напомним, 27 января Наблюдательный совет “Укрзализныци” принял решение образовать комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил член наблюдательного совета “УЗ” Сергей Лещенко.