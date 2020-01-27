Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета 23 января.

“Комитет будет наблюдать за тем, каких усилий прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и каких – для усиления борьбы с коррупцией”, – говорится в сообщении.

Председателем комитета стал Сергей Лещенко, членами – Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

“С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для Наблюдательного совета Укрзализныци”. Это даст нам возможность системно следить как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе”, – заявил глава Наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунер.