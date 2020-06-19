Об этом сообщают #Буквы.
В четверг, 18 июня, Лещенко на своем Youtube-канале выпустил видеоролик “Порошенко пиарится на аресте | Дело за Томос | Вакарчука проучили”.
Это видео стало предметом активного обсуждения в Сети. Причиной тому послужил предмет в виде руки, стоявший на тумбе позади Лещенко.
Пользователи соцсетей массово шутили о схожести этого предмета с секс-игрушками.
В комментарии #Буквам Лещенко объяснил, что это — ваза, подтвердив свои слова снимком.
Также Лещенко указал на то, что это не первый ролик, в котором появляется этот предмет, и ранее он уже рассказывал, что это — ваза и копия известной скульптуры “Кулак и роза”.
“Это феминистический логотип, такой памятник стоит в Осло, а куплено это было в Копенгагене во время одной из поездок”, — отмечад Лещенко.
Что касается шуток в Сети о связи этого предмета с сексуальными практиками, в их распространение Лещенко обвинил блогера Анатолия Шария и нардепа Александра Дубинского.
“Может, у ребят аналогии со своими игрушками, поэтому они так возбуждаются от вида вазы?”, — прокомментировал он.
- Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Национальное ведомство по гражданству Румынии удовлетворило просьбу нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского в получении румынского гражданства.
- Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский отреагировал на заявления Сергея Лещенко о возможном получении им гражданства Румынии, назвав его “тупым долб***ом”.