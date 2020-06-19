Экс-нардепа, члена набсовета АО “Укрзализныця” Сергея Лещенко высмеяли в Сети из-за появившегося в его видеоблоге предмета в виде кулака.

Об этом сообщают #Буквы.

В четверг, 18 июня, Лещенко на своем Youtube-канале выпустил видеоролик “Порошенко пиарится на аресте | Дело за Томос | Вакарчука проучили”.

Это видео стало предметом активного обсуждения в Сети. Причиной тому послужил предмет в виде руки, стоявший на тумбе позади Лещенко.

Пользователи соцсетей массово шутили о схожести этого предмета с секс-игрушками.

В комментарии #Буквам Лещенко объяснил, что это — ваза, подтвердив свои слова снимком.

Также Лещенко указал на то, что это не первый ролик, в котором появляется этот предмет, и ранее он уже рассказывал, что это — ваза и копия известной скульптуры “Кулак и роза”.

“Это феминистический логотип, такой памятник стоит в Осло, а куплено это было в Копенгагене во время одной из поездок”, — отмечад Лещенко.

Что касается шуток в Сети о связи этого предмета с сексуальными практиками, в их распространение Лещенко обвинил блогера Анатолия Шария и нардепа Александра Дубинского.