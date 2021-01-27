Народный депутат VIII созыва, журналист Сергей Лещенко за четыре месяца 2020 года заработал на посту члена наблюдательного совета "Укрзализныци" 1,4 млн грн.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, корреспондент #Букв сегодня зафиксировал в зале заседаний Верховной Рады, как нардеп от “Батькивщины” Вадим Ивченко анализировал инфографику по зарплатам наблюдательного совета “Укрзализныци”.

Согласно этой инфографике, зарплата главы набсовета Шевки Аджунера с сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года составила 13,8 млн грн.

А, например, Сергей Лещенко с начала января до конца апреля 2020 года заработал около 1,4 млн грн.

Член набсовета Кристиан Кун с сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года заработал 11,7 млн. Столько же получили за тот же период Андреас Матье и Андерс Ослунд.

Стоит отметить, что такие же данные ранее публиковала на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк.