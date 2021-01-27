Об этом сообщают #Буквы.
Так, корреспондент #Букв сегодня зафиксировал в зале заседаний Верховной Рады, как нардеп от “Батькивщины” Вадим Ивченко анализировал инфографику по зарплатам наблюдательного совета “Укрзализныци”.
Согласно этой инфографике, зарплата главы набсовета Шевки Аджунера с сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года составила 13,8 млн грн.
А, например, Сергей Лещенко с начала января до конца апреля 2020 года заработал около 1,4 млн грн.
Член набсовета Кристиан Кун с сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года заработал 11,7 млн. Столько же получили за тот же период Андреас Матье и Андерс Ослунд.
Стоит отметить, что такие же данные ранее публиковала на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк.
- Верховная Рада Украины создала сегодня временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния Акционерного общества “Укрзализныця”.
- Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко в марте 2020 года задекларировал более 300 тысяч гривен вознаграждения за работу.
- Руководство АО “Укрзализныця” вместо ремонта дизельных поездов закупило два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн грн каждый.