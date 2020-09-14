Об этом написал в Facebook член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.
“Кричащая история, которая случилась в “Укрзализныци”. Вместо того, чтобы ремонтировать дизельные поезда, деньги перевели на закупку двух лимузинов Audi Long по 4,5 млн грн. Закупка произошла при прошлом руководителю УЗ Кравцову и тщательно скрывалась – покупку оформили без тендера через страховую фирму, учредителем которой значится филиал “Одесская железная дорога”, – написал Лещенко.
Бывший депутат добавил, что после этого машины перебросили на баланс Одесской железной дороги, но боялись эксплуатировать, чтобы не начался резонанс – “машины стояли в гараже, пылились, на одной из них испортился аккумулятор”.
“Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти”, – добавил Лещенко.
По его словам, аудиторская инспекция обнаружила много нарушений в деятельности УЗ.
“По моему требованию, наблюдательный совет УЗ назначила аудиторскую проверку этой аферы, которая выявила многочисленные нарушения. Но ее результаты полгода не передавали в правоохранительные органы. В начале июля наблюдательный совет потребовал это сделать, но через месяц оказалось, что … ничего не произошло. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ”, – сообщил экс-нардеп.
Напомним, Сергей Лещенко купил в Киеве квартиру стоимостью 7,5 млн грн и площадью около 200 м². По его словам, часть средств на покупку квартиры – его сбережения как бывшего совладельца издания “Украинская правда”. Кроме того, половина суммы – это ссуда от еще одного основателя УП Алены Притулы сроком на 10 лет. Еще часть Лещенко якобы одолжила его тогда еще девушка Анастасия Топольская.
В Киеве Лещенко увидели во время обслуживания в зале для VIP-клиентов “Сбербанка России”. Соответствующее видео было опубликовано в Сети. Впоследствии он признал, что действительно был в одном из столичных отделений “Сбербанка России”.
Также сообщалось, что Лещенко признал факт встречи с российским бизнесменом Константином Григоришиным, который получил украинское гражданство в мае 2016 года, и заявил, что дружит с ним уже 12 лет.
Как сообщали журналисты, родственники жены Лещенко придерживаются пророссийских взглядов. Сестра Анастасии Топольской делится в соцсетях симпатией к президенту России Владимиру Путину, а также радуется, когда получают российский паспорт.
В качестве доказательства, что Олеся действительно является сестрой Топольской, блогер Greg Davis показал фотографию, которую сама Топольская опубликовала в Facebook.
- Активисты общественного движения “Видсич” заявили, что кандидат в депутаты Сергей Лещенко перешел “красную линию” и обнародовали перечень “зашкваров” политика.
- Член наблюдательного совета “Укрзалізниці”, бывший депутат и журналист Сергей Лещенко запретил публиковать интервью, которое дал изданию “Бабель”. Раньше он сам предлагал отменить возможность таких запретов законодательно.
- Сергей Лещенко заявил, что телеканалы кума Путина Виктора Медведчука мстят ему, публикуя новости о выступлении его супруги — диджея Анастасии Топольской.
- Экс-нардепа, члена набсовета АО “Укрзализныця” Сергея Лещенко высмеяли в Сети из-за появившегося в его видеоблоге предмета в виде кулака.