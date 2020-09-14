Руководство АО "Укрзализныця" вместо ремонта дизельных поездов закупила два лимузины Audi А8 Long по 4,5 млн грн каждый.

Об этом написал в Facebook член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

“Кричащая история, которая случилась в “Укрзализныци”. Вместо того, чтобы ремонтировать дизельные поезда, деньги перевели на закупку двух лимузинов Audi Long по 4,5 млн грн. Закупка произошла при прошлом руководителю УЗ Кравцову и тщательно скрывалась – покупку оформили без тендера через страховую фирму, учредителем которой значится филиал “Одесская железная дорога”, – написал Лещенко.

Бывший депутат добавил, что после этого машины перебросили на баланс Одесской железной дороги, но боялись эксплуатировать, чтобы не начался резонанс – “машины стояли в гараже, пылились, на одной из них испортился аккумулятор”.

“Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти”, – добавил Лещенко.

По его словам, аудиторская инспекция обнаружила много нарушений в деятельности УЗ.

“По моему требованию, наблюдательный совет УЗ назначила аудиторскую проверку этой аферы, которая выявила многочисленные нарушения. Но ее результаты полгода не передавали в правоохранительные органы. В начале июля наблюдательный совет потребовал это сделать, но через месяц оказалось, что … ничего не произошло. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ”, – сообщил экс-нардеп.

Напомним, Сергей Лещенко купил в Киеве квартиру стоимостью 7,5 млн грн и площадью около 200 м². По его словам, часть средств на покупку квартиры – его сбережения как бывшего совладельца издания “Украинская правда”. Кроме того, половина суммы – это ссуда от еще одного основателя УП Алены Притулы сроком на 10 лет. Еще часть Лещенко якобы одолжила его тогда еще девушка Анастасия Топольская.

В Киеве Лещенко увидели во время обслуживания в зале для VIP-клиентов “Сбербанка России”. Соответствующее видео было опубликовано в Сети. Впоследствии он признал, что действительно был в одном из столичных отделений “Сбербанка России”.

Также сообщалось, что Лещенко признал факт встречи с российским бизнесменом Константином Григоришиным, который получил украинское гражданство в мае 2016 года, и заявил, что дружит с ним уже 12 лет.

Как сообщали журналисты, родственники жены Лещенко придерживаются пророссийских взглядов. Сестра Анастасии Топольской делится в соцсетях симпатией к президенту России Владимиру Путину, а также радуется, когда получают российский паспорт.

В качестве доказательства, что Олеся действительно является сестрой Топольской, блогер Greg Davis показал фотографию, которую сама Топольская опубликовала в Facebook.