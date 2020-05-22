Об этом сообщает издание “Бабель”.

В издании сообщают, что Лещенко дал большое интервью, однако потом потребовал дать ему поработать с исходниками.

При этом отмечается, что согласно закону “Об авторском праве и смежных правках”, журналист не может опубликовать интервью без согласия спикера.

В издании утверждают, что спрашивали Сергея Лещенко о том, как он устроился на работу в “Укрзалізницю”, о его высокой заработной плате там, о его канале в Telegram с инсайдами.

Следует отметить, что в 2015 году сам Сергей Лещенко, будучи тогда народным депутатом Украины, подавал законопроект, отменяющий норму об обязательном согласовании интервью со спикером перед публикацией. Данный законопроект так и не стал законом.

“У нас в законодательстве до сих пор сохранился пережиток, когда журналист обязан согласовывать текст интервью с тем, у кого он его брал. Работая журналистом, я также считал это положение абсурдным. Это элемент цензуры, ведь когда ты садишься давать интервью on the record, то уже этим фактом даешь согласие на публикацию сказанного. Все западные журналисты, с которыми я дружу, в шоке от того, что украинский закон обязывает согласовывать репортера текст разговора с собеседником. Поэтому сегодня в парламенте будет зарегистрирован законопроект об отмене этой нормы про согласование интервью”, – писал Лещенко на своей странице в Facebook в 2015 году.

Позднее сам Лещенко написал, что присланный ему первоначально редакцией вариант является “нарезкой коротких реплик”, однако заявил, что не против публикации этой версии.

“Та версия нашего общения, которую редакция прислала мне на согласование, страдает существенным сокращением ответов и урезанием серьезных тем. Их нежелание давать более полные ответы приводят лишь к тому, что общество не видит целостной картины – как в политике, так и в УЗ. В той сокращенной версии интервью нет ничего сенсационного, вы сможете сами в этом убедиться. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование – вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте”, – написал он.