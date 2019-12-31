В Австралии лесные пожары приближаются к Мельбурну. Из пяти пригородов уже эвакуировали около 100 тысяч жителей.

Об этом сообщает AFP.

В сообщении сказано, что один пожарный-доброволец погиб во время борьбы с возгоранием в сельской местности. Еще двое получили ожоги. С начала пожаров погибли десять пожарных.

Огонь разрушил свыше тысячи домов и более трех миллионов гектаров территории.

Из-за пожаров в некоторых регионах запретили новогодние фейерверки. Власти Сиднея планировали потратить 4,5 млн долларов на праздничный фейерверк, но перенаправят их на помощь пожарникам-добровольцам, а также фермерам, у которых сгорел урожай. Петиция с требованием прекратить фейерверки на фоне массовых пожаров набрала 270 тысяч подписей, но чиновники заявляют, что шоу все равно будет.