Летние_каникулы_за_рубежом_в_2020

Отдых для детей может быть не только веселым и интересным, но и полезным для образования. Всем этим требованиям соответствуют языковые курсы за рубежом.

Оптимальным вариантом станет Германия. В этой стране для детей организованы лагеря, которые известны на весь мир своими организованностью, продуманностью и высокой дисциплиной. Как спланировать идеальный детский отдых, рассказывает образовательная компания Karandash.

Зарубежные каникулы для детей: гарантии безопасности

Независимо от выбранного лагеря и места проживания, ребенок всегда находится в безопасности. На занятиях и экскурсиях ребят сопровождают кураторы и грамотные воспитатели, которые организовывают досуг и следят за дисциплиной.

Если же вы переживаете о безопасности своего ребенка, обратите внимание на вариант “проживание в принимающей семье”. Ребенок постоянно будет жить в немецкой семье, а поэтому всегда будет под присмотром взрослых. Кроме того, при таком варианте размещения дети легче адаптируются за границей, быстрее погружаются в культуру и начинают хорошо говорить на немецком языке.

Обучение немецкому в Германии: отдых или все-таки учеба?

Детские языковые школы за границей, в отличие от взрослых, больше ориентированы на организацию отдыха для ребят. Большую часть времени дети тратят на спортивные игры, занятия по интересам (спорт, искусство, литература, наука и пр.), общение со сверстниками. Каждый вечер ребята принимают участие в организации совместного досуга — викторины, дискотеки, кинопросмотр на иностранном языке, шоу талантов и т. д.

Важной частью отдыха являются экскурсии. Летние каникулы в Германии — это не просто изучение немецкого, а в первую очередь поездки по городам страны (Берлин, Нюрнберг, Мюнхен, Гамбург и пр.), посещение исторических памяток, музеев, путешествия по озерам, горам и лесам, шопинг в современных торговых центрах и велосипедные туры по окрестностям города. Дети смогут познакомиться с красивейшей природой Германии, провести много времени под открытым небом, покупаться в теплых озерах или спуститься с вершины горы.

Обучение немецкому в Германии отнимает лишь малую часть времени из распорядка дня. В зависимости от предпочтений родители могут выбрать такие варианты:

интенсив — 30 занятий в неделю и более;

полу-интенсив — 25 уроков/неделя;

стандарт + индивидуальные занятия — помимо обычных 20 занятий в неделю, еще 5 — индивидуально с выбранным преподавателем;

стандарт — 20 уроков в неделю.

Как организовать каникулы для ребенка?

Организация отдыха будет разной в зависимости от того, ищете ли вы курсы немецкого языка в Германии для подростка, будущего студента немецкого вуза или же планируете веселые каникулы для школьника. Поэтому сначала определитесь со своими требованиями к учебной программе и организации досуга для детей.

При выборе конкретного лагеря обратите внимание на такие нюансы:

Тип программы (количество аудиторных занятий в неделю и их вид — групповые, индивидуальные). Размер учебной группы. Квалификация преподавателей, воспитателей и кураторов. Варианты размещения (резиденция, принимающая семья). Питание. Гарантии безопасности, варианты связи с представителями лагеря и самим ребенком. Количество экскурсий в неделю и их перечень. Организация досуга: вечерние мероприятия и их длительность, количество свободного времени в день, наличие мастер-классов, количество уроков по спорту и искусству и пр.

Планирование детских каникул за рубежом — непростая задача, которая требует много времени и сил. Поэтому начать готовиться к летней поездке следует уже сейчас. Если у вас возникнут трудности с организацией отдыха и выбором лагеря, обращайтесь в образовательное агентство Karandash, опытные консультанты смогут помочь по любым вопросам.