Об этом сообщает “Радио Польша”.

Политика поддержали партии “Весна”, “Левые вместе” и “Союз демократических левых сил”. Три политсилы в польском Сейме составляют единый блок.

“Я буду бороться за улучшение системы здравоохранения, за ее финансирование на европейском уровне, то есть на уровне 7,5% ВВП. Следующим шагом должна стать реформа лекарственной политики. Я буду бороться за то, чтобы ни одно лекарство по рецепту не стоило больше 5 злотых. В качестве президента я также представлю масштабную общенациональную программу доступного жилья”, — Бедронь, пообещав также увеличить минимальную пенсию до 1600 злотых (около 380 евро).

Фото: РАР

“Прежде всего левых интересует то, что сейчас нами правит президент, который не участвует в мировой дискуссии, который не чувствует современных глобальных угроз”, — заявил евродепутат.

Отметим, что согласно последним опросам, Роберт Бедронь удерживает третье место в электоральных симпатиях поляков. Лидером опросов является действующий президент Анджей Дуда, за ним следует кандидат опозиционной “Коалиции европейской” Малгожата Кидава-Блонська.

Роберту Бедроню 43 года. Бывший депутат Сейма и открытый гей Бедронь давно известен в Польше благодаря борьбе за права ЛГБТ. Но только став мэром провинциального города Слупска, Бедронь смог завоевать беспрецедентную популярность, доказав, что даже консервативные поляки могут забыть про нетрадиционную ориентацию, если слышат от политика честные слова и видят правильные поступки.

Стоит отметить, что Бедронь уже 17 лет живет в гражданском браке с Кшиштофом Смишеком, который является вице-главой фракции Левых в Сейме – политической силы, занявшей 3 место на парламентских выборах в 2019 году.

“Весна” — новая партия. Ее официальная презентация состоялась только в 2019 году. В либеральную повестку, которую продвигает Бедронь, включено ограничение роли католической церкви в польской политике и большее разделение Костела и государства. Также политик предлагает либерализацию закона против абортов. Все это очень расходится с повесткой, которую предлагает полякам консервативная правящая партия “Право и справедливость”.

Президентские выборы в Польше пройдут в мае этого года — официальная дата пока ещё не объявлена.