Общественная организация "Инсайт", которая занимается правозащитной и просветительской деятельностью и оказывает помощь и поддержку ЛГБТКИ-людям, подала иск в Шевченковский райсуд Киева против Филарета за его высказывания о том, что на возникновение коронавируса COVID-19 могли повлиять однополые браки.

Об этом сообщила пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

“Еще помните, как Филарет “нашел” виновных в пандемии короновируса, и мы анонсировали судебный процесс? Тогда еще юридический отдел Киевской Патриархии заявлял, что “инициирование судебных разбирательств относительно Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета за высказывания относительно однополых браков является ничем иным, как злоупотреблением правом судебной защиты” и оставлял за собой право на “предъявление встречных исков к каждому истцу”. Так вот, мы об этом не забыли и все это время, как и обещали, готовились к будущему процессу”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 апреля адвокаты общественной организации отправили иск в адрес Шевченковского районного суда города Киева.

Среди требований – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее.

“Моральный вред нами не заявлялся – потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТКИ-сообщества – это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства. Надеемся, что карантин не помешает суду вовремя получить его и принять решение о возможности открытия производства. Будем держать в курсе и, как только получим информацию от суда, сразу сообщим”, – добавили в пресс-службе.