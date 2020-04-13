Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, 13 апреля, передают #Буквы.
“У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца”, – сказал Кличко.
Он добавил, что во время карантина в Киеве снизился уровень оплаты коммунальных услуг, а также призвал пользоваться сервисами для оплаты, не выходя из дома.
- Ранее Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его словам, если бы наша страна не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.