Льготы на оплату коммунальных услуг в Киеве будут действовать до конца карантина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, 13 апреля, передают #Буквы.

“У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца”, – сказал Кличко.

Он добавил, что во время карантина в Киеве снизился уровень оплаты коммунальных услуг, а также призвал пользоваться сервисами для оплаты, не выходя из дома.