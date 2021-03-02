Процесс вакцинации транслировался в эфире канала Украина 24.
“Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна”, – отметил Ляшко после прививки.
Отметим, что записаться в очередь на вакцинацию можно на портале государственных услуг онлайн “Дія”, а также по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.
За прошедшие сутки, 1 марта, прививки от COVID-19 получили 1764 человека. С начала кампании привито 4905 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19. Прививку глава государства получил во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- По состоянию на 28 февраля в Украине вакцинировали 3141 человека. При этом 90 — в воскресенье.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 1 марта в Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей от COVID-19. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.