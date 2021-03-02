Процесс вакцинации транслировался в эфире канала Украина 24.

“Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна”, – отметил Ляшко после прививки.

Отметим, что записаться в очередь на вакцинацию можно на портале государственных услуг онлайн “Дія”, а также по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.

За прошедшие сутки, 1 марта, прививки от COVID-19 получили 1764 человека. С начала кампании привито 4905 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19. Прививку глава государства получил во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.