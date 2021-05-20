До кінця поточного, 2021 року, всі, хто захоче отримати щеплення проти коронавірусу COVID-19 в Україні, зможуть це зробити.

Про це заявив кандидат на посаду міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Пріоритетом номер один” для себе Ляшко назвав подолання коронавірусної хвороби.

“Ми зробимо все, щоб українці могли вакцинуватися, працювати і подорожувати. Але ця пандемія ще не завершилася. І, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека наших громадян стане пріоритетом роботи міністерства. Вже до осені в нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров’я до реагування на спалахи інфекційних хвороб та епідемій. Буде повністю переглянуто підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози”, – запевнив Ляшко.

Він підтвердив, що ставить перед собою “амбітну ціль” вакцинувати проти коронавірусу за перші 100 днів свого перебування на посаді (протягом літа) 5 млн українців (двома дозами). Напередодні Ляшко давав таку обіцянку на засіданні профільного комітету ВР.

За його словами, в Україні є відповідні потужності, щоб це реалізувати.

“Система охорони здоров’я на сьогодні підготовлена до проведення великої кількості щеплень на добу… Я вчора на комітеті озвучив амбітну ціль, яку поставив для себе як ціль, якої я повинен досягнути в перші 100 днів моєї роботи. Я зроблю все можливе, щоб українці могли вакцинуватися, працювати та подорожувати”, – зазначив Ляшко.

“До кінця 2021 року всі, хто хоче вакцинуватися проти COVID-19, зможуть це зробити”, – додав він.

Ляшко наголосив, аби “не стояти в чергах за вакцинами”, Україні “потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів”. Для цього планується залучити інвесторів.

“Це стане першим кроком фармацевтичної незалежності України. МОЗ визначить перелік критично важливих ліків, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули виробництво в Україні”, – заявив Ляшко.