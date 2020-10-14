Об этом Ляшко написал на своей Facebook-странице.
По словам главного санитарного врача, российская вакцина имеет много общего с хоккеем. Согласно правилам этой игры, если одна из команд одержала победу в двух периодах из трех, то она досрочно становится победителем.
“А как же третий период? В нем же можно было бы отыграться, или проиграть по полной “, – написал Ляшко.
Именно таким образом в его глазах выглядит регистрация вакцины “Спутник V”. Главный санитарный врач отметил, что в процессе создания вакцин ключевую роль играет именно третий этап клинических испытаний. Мировые лаборатории привлекают лучших специалистов и десятки тысяч добровольцев.
Ляшко добавил, что в мировой вирусологии было немало случаев того, что вакцина без проблем проходила два этапа проверки, но провалила третий, который считают самым значимым. Такая ситуация была в ходе разработки вакцин от ВИЧ и гепатита С. Вакцины вырабатывали антитела, но вирус избегал иммунного ответа.
“Поэтому, как медик и санитарный врач, глубоко убежден, что именно для того, чтобы все перепроверить, обязательно необходим третий “эпидемиологический” тайм. Именно в нем мы и узнаем, кто победил и является ли разработка вакцины успешной. Иными словами, формирует ли вакцина иммунный ответ организма или нет. Поэтому пока эти результаты не получены, это не вакцина, это – кандидат “, – подытожил Ляшко.
- Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна. Фаучи отметил, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает возможности закупки российской вакцины против коронавируса, если она пройдет все испытания и будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.