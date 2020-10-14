Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что поспешная регистрация российской вакцины от коронавируса похожа на хоккейный матч. Также медик отметил существенные недостатки вакцины "Спутник V".

Об этом Ляшко написал на своей Facebook-странице.

По словам главного санитарного врача, российская вакцина имеет много общего с хоккеем. Согласно правилам этой игры, если одна из команд одержала победу в двух периодах из трех, то она досрочно становится победителем.

“А как же третий период? В нем же можно было бы отыграться, или проиграть по полной “, – написал Ляшко.

Именно таким образом в его глазах выглядит регистрация вакцины “Спутник V”. Главный санитарный врач отметил, что в процессе создания вакцин ключевую роль играет именно третий этап клинических испытаний. Мировые лаборатории привлекают лучших специалистов и десятки тысяч добровольцев.

Ляшко добавил, что в мировой вирусологии было немало случаев того, что вакцина без проблем проходила два этапа проверки, но провалила третий, который считают самым значимым. Такая ситуация была в ходе разработки вакцин от ВИЧ и гепатита С. Вакцины вырабатывали антитела, но вирус избегал иммунного ответа.

“Поэтому, как медик и санитарный врач, глубоко убежден, что именно для того, чтобы все перепроверить, обязательно необходим третий “эпидемиологический” тайм. Именно в нем мы и узнаем, кто победил и является ли разработка вакцины успешной. Иными словами, формирует ли вакцина иммунный ответ организма или нет. Поэтому пока эти результаты не получены, это не вакцина, это – кандидат “, – подытожил Ляшко.