Об этом сообщается на сайте журнала.
Накануне британский еженедельный новостной журнал The Week, который выходит в Великобритании и США, показал обложку итогового выпуска уходящего года под названием “Лица 2019 года”. Номер появится в продаже 27 декабря.
Судя по обложке грядущего выпуска, лицами года, по версии журналистов, стали, в частности, Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Главы государств изображены на обложке с ракетой Javelin, которую Зеленский пытается забрать у Трампа. Осенью текущего года в Конгрессе США утвердили предварительное решение о продаже Украине комплексов Javelin на 39 миллионов долларов.
Также на обложку попал адвокат Трампа Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, китайский лидер Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг и другие.
- Фото: theweek.com
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