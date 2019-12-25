Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп попали на обложку выпуска под названием "Лицо года" журнала The Week.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Накануне британский еженедельный новостной журнал The Week, который выходит в Великобритании и США, показал обложку итогового выпуска уходящего года под названием “Лица 2019 года”. Номер появится в продаже 27 декабря.

Судя по обложке грядущего выпуска, лицами года, по версии журналистов, стали, в частности, Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Главы государств изображены на обложке с ракетой Javelin, которую Зеленский пытается забрать у Трампа. Осенью текущего года в Конгрессе США утвердили предварительное решение о продаже Украине комплексов Javelin на 39 миллионов долларов.

Также на обложку попал адвокат Трампа Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, китайский лидер Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг и другие.

Фото: theweek.com