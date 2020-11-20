Ко Дню Достоинства и Свободы, который будет отмечаться 21 ноября, в Украине решили выпустить новые почтовые марки под названием "Рыцари духа. Деятели украинского правозащитного движения".

Об этом говорится в пресс-релизе “Укрпочты”, который есть в распоряжении #Букв.

Марки вводятся в обращение по инициативе и при участии Украинского института национальной памяти уже сегодня, 20 ноября.

Они выпущены в виде сцепки из трех марок, на которых изображены украинские общественные деятели: Михаил Горынь, Николай Руденко и Святослав Караванский.

Автор почтовых марок, конверта и штемпеля спецпогашения “Первый день” – художник Василий Василенко.

В пресс-службе “Укрпочты” отметили, что люди, которым посвящены марки, – “настоящие рыцари духа”, которых “объединяет внутреннее достоинство и сила духа, которая не позволяла им мириться с тоталитарной системой”.

Марки выпущены в честь 100-летия Николая Руденко и Святослава Караванского, а также 90-летия Михаила Горыня.

Тираж каждой марки – 100 тысяч экземпляров. Номинальная стоимость – 9 гривен.

СПРАВКА. Михаил Горынь (1930-2013) – политический деятель, правозащитник, диссидент и политзаключенный советских времен. Участвовал в работе Украинской Хельсинской группы. Неоднократно был арестован за “антисоветскую агитацию и пропаганду”. Долгое время находился в лагерях особо строгого режима. Принимал активное участие в общественной жизни страны.

Николай Руденко (1920-2004) – украинский писатель и драматург (автор многих романов, научно-фантастических, поэтических произведений, экономических и космологических исследований), философ, общественный деятель, основатель и председатель Украинской Хельсинской Группы, Герой Украины, многолетний политзаключенный советских тюрем и лагерей.

Святослав Караванский (1920-2016) – языковед, поэт, переводчик, журналист. Многолетний узник советских концлагерей. Всего провел в неволе 31 год. Член ОУН. Автор “Практического словаря синонимов украинского языка” и “Словаря украинских рифм”.