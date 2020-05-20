Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.
“Ну полетел (в Оман – ред.), ну встретился. Этот человек сейчас руководит Оманом … Я не понимаю, кто это поднимает и для чего. Я могу завтра поехать в Одессу. Я еще в душ хожу … Это личные вещи, мне кажется”, – сказал Зеленский.
Президент сказал, что визит в Оман был его частной поездкой.
“У меня же семья и они имели право на этот отдых. Когда я понял, что я с ним (с султаном – ред.) не встречусь и будут только частные встречи я, как порядочный человек, не буду использовать государственный самолет, чтобы встретиться даже с тем человеком, который руководит страной и обсудить отношения между нашими странами, которых не существует. Да, это не государственные встречи, но я не могу быть на пляже, поэтому я полетел к своей семье. Я там пробыл три ночи, что-то и я вернулся быстро в Украине насколько смог”, – рассказал Зеленский.
Он добавил, что в Омане отдыхала его семья, но он не мог все время находиться на пляже.
“Когда я вернулся, мы созвали заседание СНБО и мы стали заниматься иранской трагедией, в которой мы тоже победили”, – сказал Зеленский.
- Как известно, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее чем в 2,5 млн гривен.
- Позже стало известно, за чей счет Зеленский отдыхал в Омане.