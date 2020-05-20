Владимир Зеленский сравнил визит в Оман с поездкой в ​​Одессу и сказал, что это его личное дело.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.

“Ну полетел (в Оман – ред.), ну встретился. Этот человек сейчас руководит Оманом … Я не понимаю, кто это поднимает и для чего. Я могу завтра поехать в Одессу. Я еще в душ хожу … Это личные вещи, мне кажется”, – сказал Зеленский.

Президент сказал, что визит в Оман был его частной поездкой.

“У меня же семья и они имели право на этот отдых. Когда я понял, что я с ним (с султаном – ред.) не встречусь и будут только частные встречи я, как порядочный человек, не буду использовать государственный самолет, чтобы встретиться даже с тем человеком, который руководит страной и обсудить отношения между нашими странами, которых не существует. Да, это не государственные встречи, но я не могу быть на пляже, поэтому я полетел к своей семье. Я там пробыл три ночи, что-то и я вернулся быстро в Украине насколько смог”, – рассказал Зеленский.

Он добавил, что в Омане отдыхала его семья, но он не мог все время находиться на пляже.

“Когда я вернулся, мы созвали заседание СНБО и мы стали заниматься иранской трагедией, в которой мы тоже победили”, – сказал Зеленский.