Ученые провели исследования, которые показали, что зимняя протяженность морского льда в Беринговом море является самой низкой за последние 5,5 тысяч лет.

Об этом сообщает NewScientist.

Кроме того, эти же наблюдения и сделанные вследствие полученных данных выводы говорят о том, что скоро лед в этом месте полностью исчезнет.

Берингово море омывает Северный Ледовитый океан, который зимой практически полностью замерзает. Каждое лето все больше и больше льда тает из-за глобального потепления, что приводит к более экстремальным погодным условиям в северном полушарии.

“По сути, мы застряли в полной потере зимнего морского льда в Беринговом море”, – говорит Мириам Джонс.

Она начала исследования в Университете Аляски в Фэрбенксе, а сейчас работает в Геологической службе США в Вирджинии.

Уровень морского льда зимой также может варьироваться в местах слияния Северного Ледовитого океана с другими водоемами. В Беринговом море, расположенном между Аляской и Россией, уровень морского льда зимой был относительно стабильным в последние десятилетия. Однако в 2018 году он упал вдвое по сравнению с обычными показателями, зафиксированными за последние 40 лет, и достиг аналогичного уровня в 2019 году, что шокирует исследователей.

“В частности, в те два года это было очень тревожно, потому что это было беспрецедентно”, – говорит исследовательница.

По словам Джонс, потеря морского льда будет иметь более широкие последствия и ускорит потерю летнего морского льда в Арктике, таким образом затрагивая все северное полушарие.