Видео концерта опубликовано на канале Coldplay в YouTube.

Мини-концерт прошел в рамках акции “Together, at Home” (“Вместе, дома”), инициированной Всемирной организацией здравоохранения и благотворительным фестивалем Global Citizen.

Крис провел концерт у себя дома.

Крис исполнил: “A Sky Full Of Stars”; “а Clocks, Yellow, Trouble, Green Eyes”; “Viva La Vida” и др.