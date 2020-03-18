Видео концерта опубликовано на канале Coldplay в YouTube.
Мини-концерт прошел в рамках акции “Together, at Home” (“Вместе, дома”), инициированной Всемирной организацией здравоохранения и благотворительным фестивалем Global Citizen.
Крис провел концерт у себя дома.
Крис исполнил: “A Sky Full Of Stars”; “а Clocks, Yellow, Trouble, Green Eyes”; “Viva La Vida” и др.
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