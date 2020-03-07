Об этом сообщает агентство Reuters.

“Врачи сказали, что у меня – коронавирус… Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома”, – рассказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Политик уточнил, что все люди, с которыми он общался в последние дни, также проходят проверку.

Демократическая партия – одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти (в составе коалиции с движением “Пять звезд”).

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! Опубліковано Nicola Zingaretti Субота, 7 березня 2020 р.

Стоит отметить, что в Италии наблюдается одна из наиболее серьезных вспышек коронавируса. Согласно последним данным, количество погибших от вируса в стране возросло до 197 человек. Только за последние сутки скончались 49 человек. Всего в Италии было зарегистрировано более 4600 случаев заражения.

На этой неделе правительство страны распорядилось закрыть школы, университеты, кинотеатры и театры в рамках борьбы с распространением вируса.