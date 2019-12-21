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Лидер группы O.Torvald поддержал Антоненко и призвал следить за делом Шеремета

Украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич поддержал музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Суббота, 21 декабря 2019, 12:21

Об этом он сказал в видеообращении.

“Я не верю, что мой хороший знакомый Андрей Riffmaster Антоненко виноват в убийстве Павла Шеремета. Так же я не верю в причастность других обвиняемых людей. Я пытался разобраться и ни одно из доказательств мне не доказало, что кто-то из них к чему-то причастен, поэтому я требую справедливого расследования”, – заявил Галич.

Он также обратился к медийным персонам с призывом наблюдать за судебным процессом над подозреваемыми.

“Я очень прошу всех медийных персон, всех людей, которые имеют аудиторию, наблюдать за этим, рассказывать об этой ситуации, об этом расследование, и хочу передать слова поддержки: Андрюха, мы с тобой! Держись, друг”, – добавил музыкант.

 

#НеВірю! #ХтоНаступний
Женя Галич, гурт O.Torvald

#FreeRiff #FreeDugar #freeYuliaKuzmenko

Опубликовано Free Riff Пятница, 20 декабря 2019 г.

 

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца без права на залог. Его подозревают в организации преступления.

Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток. Также от отказался сотрудничать со следствием, считая его предвзятым, и подал иск на должностных лиц (в том числе Президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова) испортивших его репутацию.

  • Ранее фронтмен группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.
  • Украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан организовал концерт в поддержку Андрея Антоненко. Он прошел возле Главного управления Нацполиции области в Харькове, зрителей было более тысячи. 
Теги: убийство, Павел Шеремет, подозреваемый

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