Лидер группы O.Torvald поддержал Антоненко и призвал следить за делом Шеремета

Об этом он сказал в видеообращении.

“Я не верю, что мой хороший знакомый Андрей Riffmaster Антоненко виноват в убийстве Павла Шеремета. Так же я не верю в причастность других обвиняемых людей. Я пытался разобраться и ни одно из доказательств мне не доказало, что кто-то из них к чему-то причастен, поэтому я требую справедливого расследования”, – заявил Галич.

Он также обратился к медийным персонам с призывом наблюдать за судебным процессом над подозреваемыми.

“Я очень прошу всех медийных персон, всех людей, которые имеют аудиторию, наблюдать за этим, рассказывать об этой ситуации, об этом расследование, и хочу передать слова поддержки: Андрюха, мы с тобой! Держись, друг”, – добавил музыкант.