Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В пятницу, 17 января, 80-летний Высший руководитель Ирана Али Хаменеи обратился к нации из мечети Мосалла в Тегеране. Это первое его обращение с 2012 года.

В своей речь иранский лидер Али Хаменеи поддержал элитное военное подразделение Корпус Стражей Исламской революции, которое взяла на себя ответственность за катастрофу самолета МАУ, заявив, что они действовали в целях поддержки безопасности государства.

“Корпус Стражей Исламской революции поддерживал безопасность Ирана”, — сказал он.

Также Хаменеи призвал граждан к “национальному единству” и заявил, что “враги” Ирана были рады сбитию украинского самолета.

“Наши враги были так же счастливы от авиакатастрофы, как нам было грустно. Они были счастливы, что нашли что-то для допроса гвардии и вооруженных сил”, — добавил он.

Справка. Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским президент Ирана Хасан Рухани (на фото ниже) принес извинения за сбитый украинский Boeing. Президент Ирана, согласно конституции, является главой исполнительной власти и вторым после Высшего руководителя лицо в государства. Он назначает кабинет министров и руководит его работой. То есть, фактически выполняет функции премьер-министра — сейчас этот пост упразднен.

В свою очередь Высший руководитель является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Эту должность в течение последних 30 лет занимает Али Хаменеи. В июне 1989 года он сменил на этом посту лидера исламской революции 1979 года в Иране Рухоллу Хомейни — первого Высшего руководителя Ирана.

Высший руководитель Ирана определяет общее направление развития страны, внешнюю и внутреннюю политику. назначает руководителей силовых ведомств, государственных телевизионных и радио-каналов.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.