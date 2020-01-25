Об этом сегодня заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по итогам специального правительственного заседания, информирует британское агентство ВВС.

“Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется”, – приводят его слова СМИ.

При этом политик призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что страна сейчас находится в “тяжелом положении”.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался, сообщает агентство Reuters.

Из-за распространения опасного вируса в ряде китайских городов, в частности в столице – Пекине, отменили масштабные праздничные мероприятия по случаю наступления Нового года по лунному календарю.

По всему Китаю введены меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов. В частности, в общественном транспорте установлено оборудование для проверки на заболевание. Пассажиров при подозрении на инфекцию немедленно отправляют в медицинские учреждения.

В Пекине решили с 26 января приостановить движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса сообщает Reuters.

Чрезвычайные меры предусматривают дезинфекцию поездов, самолетов и автобусов (включая проверки в аэропортах, на железнодорожных станциях, автовокзалах и в портах). Персонал должен носить защитные маски.

Такие меры распространяются на все провинции и регионы.

Власти закрытого из-за вируса города Ухань (провинция Хубэй) введут временный запрет на движение в его центре ряда транспортных средств. Такие меры вступят в силу 26 января. Это окончательно парализует город с 11-миллионным населением. Сейчас все ключевые дороги, ведущие из города, заблокированы.

В данный момент власти наложили ограничения на транспортные передвижения почти на всей территории провинции Хубэй, население которой составляет 59 миллионов человек.

Случаи заболевания фиксируются и в других странах мира. Так, в Австралии сегодня подтвердили четыре случая заболевания, в Малайзии также зафиксировали четыре случая. Ранее власти Франции сообщили о первых случаях заболевания в Европе.

В Гонконге, где заболели уже пять человек, глава администрации Кэрри Лам заявила о приостановке железнодорожного сообщения с городом Ухань.

Как сообщает The Guardian, в 30 китайских провинциях, муниципалитетах и автономных районах в настоящее время повысили уровень оповещения об инфекционных заболеваниях до самого высокого.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.