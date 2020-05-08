Лидер «Нацкорпуса» Билецкий избил активистов Кравченко и Филимонова, – адвокат Найем

Представители "Национального корпуса" избили автора проекта "Речовий доказ" Назара Кравченко и добровольца полка "Азов" Сергея Филимонова за то, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко.

Об этом Назарий Кравченко написал в Facebook.

“Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших собратьев и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея”, – написал Кравченко.

В свою очередь адвокат Маси Найем отмечает, что Сергея Филимонова и Назария Кравченко бил и сам лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий.

“Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко”, – отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.