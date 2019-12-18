Лидер "Национального корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Верховной Радой будет бессрочной.

Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.

Билецкий считает, что правоохранители применили силу в отношении протестующих якобы по причине того, что они были на проезжей части улицы Грушевского. Несмотря на столкновения, акция будет продолжаться, пока “аграрии и фермеры не добьются результатов”.

“Президент Украины Владимир Зеленский и люди, которые стоят за ним любой ценой хотят продавить закон о продаже земли, поэтому были спровоцированы столкновения с участниками акции… В ближайшие дни постараемся добиваться разбора по Министерству внутренних дел, начиная от министра, заканчивая ментами, которые зверски избивали людей. Будем требовать правовой оценки случившегося. Акция будет бессрочной. Фермеры и аграрии хотят принципиально стоять на своем и добиться результата”, – заявил он.

Билецкий считает, что Президент Владимир Зеленский хочет любой ценой “продавить распродажу украинской земли”.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.