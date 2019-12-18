Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.
Билецкий считает, что правоохранители применили силу в отношении протестующих якобы по причине того, что они были на проезжей части улицы Грушевского. Несмотря на столкновения, акция будет продолжаться, пока “аграрии и фермеры не добьются результатов”.
“Президент Украины Владимир Зеленский и люди, которые стоят за ним любой ценой хотят продавить закон о продаже земли, поэтому были спровоцированы столкновения с участниками акции… В ближайшие дни постараемся добиваться разбора по Министерству внутренних дел, начиная от министра, заканчивая ментами, которые зверски избивали людей. Будем требовать правовой оценки случившегося. Акция будет бессрочной. Фермеры и аграрии хотят принципиально стоять на своем и добиться результата”, – заявил он.
Билецкий считает, что Президент Владимир Зеленский хочет любой ценой “продавить распродажу украинской земли”.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.
- Под стенами Верховной Рады, где проходят четыре акции протеста, произошли столкновения.
- В результате столкновений пострадали двое правоохранителей.
- #Буквы опубликовали видео стычек.
- Столкновения возобновились. Есть пострадавшие среди митингующих.