Ринальдо Наззаро, основатель неонацистской группировки "База" (The Base), который живет в России, пытается создать сеть военизированных учебных центров в США.

Об этом сообщает издание Vice.

47-летний Ринальдо Наззаро (известный также под псевдонимами Norman Spear и Roman Wolf) основатель группировки The Base (“База”) решил вернуться к своему проекту о секретной военной подготовке на территории США.

О “Базе” и Наззаро

Наззаро — бывший сотрудник ФБР и Пентагона — является основателем и руководителем “Базы”. Эта неонацистская военизированная группировка, вскоре превратившаяся в террористическую группу, была создана в 2018 году. Члены группы выступают за формирование этногосударств для белых. Этой цели в “Базе” хотят достичь путем насильственного свержения действующих правительств.

Эта группа сторонников превосходства белой расы действовала в США, Канаде, Австралии, Южной Африке и Великобритании.

При этом ее основатель Наззаро, который родом из Нью-Джерси, вместе с женой живет в Санкт-Петербурге. Их квартира в России считается штаб-квартирой организации и была приобретена тогда же, когда создана “База”.

Сейчас деятельность террористической группы фактически прекращена: большинство ее членов были задержаны. Впрочем, Назарро не смог реализовать планы касательно ее работы. Он приобрел несколько земельных участков в США, в частности, в Вашингтоне, где намеревался сделать тренировочный комплекс, но не успел.

Согласно сообщениям в СМИ, у членов “Базы” возникали определенные подозрения по поводу его связей с российскими спецслужбами, которые известны своими кампаниями по иностранному вмешательству. Настороженность вызвал источник происхождения денег Наззаро.

Сам Наззаро говорит, что он — “не российский агент” и с правоохранительными органами государства, спецслужбами и военными РФ не контактировал. При этом мужчина появляется в поддерживаемых российским правительством СМИ, где он рассказывал альтернативную версию событий вокруг “Базы”, согласно которой ее целью было создать лагерь для учений по выживанию в тяжелых условиях.

План Наззаро

Новый учебный проект Наззаро рассчитан на “крах системы”, что на жаргоне означает потенциальную гражданскую войну, и направлен на объединение будущих комбатантов.

Подробнее об этом плане Наззаро рассказывал через Telegram, который в США считается популярным среди террористических организаций и экстремистов из-за его лояльной системы модерации. Вот, что он рассказал:

“Чтобы реализовать наши политические устремления (построение этногосударств для белых — ред.), мы будем полагаться на постепенное появление беззаконных регионов в Соединенных Штатах, где федеральная власть не может или не хочет восстанавливать закон и порядок”. “Планировать переход к наступлению надо не позднее чем за 90 дней. Зачистите и удерживайте ближайший город. Вы захватите город и он станет вашей новой оперативной базой”.

Рассказ содержал и предупреждение о том, что будут несогласные, и их, возможно, придется убивать:

“С теми, кто сопротивляется, надо вести себя быстро и жестко, чтобы задать тон и укрепить свой авторитет”.

Наззаро утверждает, что ему запрещен въезд в США, и, кажется, он планирует координировать деятельность учебной базы онлайн через тайную сеть инструкторов.

Новобранцам, которых будут обучать пользоваться огнестрельным оружием, навыкам разведчиков и т.п., Наззаро даже предлагает оплатить обучение самостоятельно.

Если для дополнительного обучения будут нужны деньги, он также готов их частично предоставить. Предлагается субсидирование уроков по выживанию и самообороне для 1 человека из группы, который мог бы затем передать знания товарищам.

Пока неизвестно, насколько масштабным будет проект, направленный на возрождение влияния Наззаро на американских ультраправых.

Сам Наззаро в роликах на видеохостинге Bitchute рассказывает, что проект не окажет негативного влияния. В то же время он рассказывает, что во время учебы будет использовать справочники о деятельности повстанческих движений и ведении полувоенных боевых действий.

Наззаро представляет проект как юридическую организацию с намерением по обучению выживанию и самообороне. Такую же риторику он использовал в 2018 касательно “Базы”, описывая ее как “сеть”, а не террористическую группу.

Эксперты отмечают, что новый проект кажется очень похожим на “Базу”, и это вызывает беспокойство.