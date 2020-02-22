Об этом сообщают #Буквы.

Послушать песню “Till The End” электронного дуэта фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и певицы Шарлотты Сартр “Na chui”, на которую был снят скандальный видеоклип, можно на сайтах сервисов Spotify и Apple Music.

А вот видео без цензуры доступно исключительно на порно-сайтах (например, на VISIT-X, который позиционирует себя как “ведущий эротический вебкам-портал Германии”). Посмотреть его бесплатно невозможно — для этого необходимо оформить подписку на ресурс, а также оплатить непосредственно просмотр этого видео.

В клипе несколько десятков обнаженных девушек (часть из них в белых масках, закрывающих все лицо) и сам Тилль Линдеманн (в разных эксцентричных костюмах и выкрашенным в белый цвет лицом) предстают в сексуальных сценах. Также демонстрируются сцены физического насилия над девушками — на кадрах их шлепают, толкают, таскают за волосы.

Пользователи анонимного форума “Двач” раскрыли личности некоторых девушек, которые принимали участие в съемках клипа. Администраторы Telegram-канала форума опубликовали ссылки на их профили в социальных сетях, после чего некоторые из них приняли решение удалить или закрыть свои аккаунты.

По словам одной из актрис, около 20 девушек после публикации их данных начали сталкиваться с угрозами в социальных сетях. При том письма с угрозами приходят не только тем, кто принимал непосредственное участие в съемках, но и тем, кто к ролику никакого отношения не имеет. Обращаться в полицию, по словам девушки, бесполезно.

“Я советовалась с юристом. Он работал с девочкой, на которую была объявлена аналогичная травля в социальных сетях, и в полиции развели руками и сказали, что “это просто интернет-угрозы”. Я понимаю, что пока не произойдет нападение, не будет каких-то физических действий, полиция ничего не сделает. А человек, с которого все началось, все равно сейчас в бегах за границей”, — рассказала она на условиях анонимности изданию “Фонтанка“.