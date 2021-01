Полиция округа тогда информировала, что расценивает это преступление как “преступление на почве ненависти”.

Через несколько дней после инцидента отделения ФБР в Вашингтоне написало в Twitter, что в партнерстве с полицией округа Колумбия ищет помощи в установлении потенциальных подозреваемых в инциденте, обвинения в участии в котором и было выдвинуто Таррио. Была объявлена награда за информацию о подозреваемых в размере $1000.

Бюро тогда опубликовало скриншоты видео, на которых изображены люди, поджигающие баннер. Однако Таррио среди них, похоже, нет.

.@DCPoliceDept & #FBIWFO are seeking suspects in a Destruction of Property offense that occurred on 12/12/20 in the 900 blk of 11th St, NW. If you have info, contact MPD: call (202) 727-9099/text 50411. #WantedWednesday https://t.co/d4VVqDEgK0 pic.twitter.com/TMqMHxUDcu

— FBI Washington Field (@FBIWFO) December 16, 2020