Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Во вторник, 5 января, стало известно, что правоохранители арестовали лидера Proud Boys, Генри “Энрике” Таррио. Кроме деятельности в Proud Boys Таррио также известен как директор организации Latinos for Trump во Флориде, бизнесмен и кандидат на первичных выборах Республиканской партии в Конгресс от 27 округа Флориды.

Столичное управление полиции округа Колумбия обвинило Таррио в уничтожении собственности в Вашингтоне. Речь идет о баннерах Black Lives Matter, которые были сорваны с фасадов исторических церквей на северо-западе округа Колумбия и сожжены.

Во время ареста у него нашли также магазины для оружия, поэтому были выдвинуты дополнительные обвинения.

“Ему было предъявлено обвинение в уничтожении имущества в связи с преступлением, совершенным в субботу, 12 декабря 2020, в 900-м квартале на 11-й улице, Северо-Запад. Во время ареста у него были обнаружены два магазина для огнестрельного оружия большой вместимости. Ему было дополнительно предъявлено обвинение в их хранении”, — сообщил офицер отдела общественной информации Департамента полиции округа Колумбия Шон Хикман.

Таррио во время кампании на выборах в Конгресс (справа) Фото: Latinos for Trump / Twitter

Таррио во время акций Proud Boys. Фото: Dave Killen / The Oregonian

Підпал банерів Black Lives Matter

Поджог баннеров Black Lives Matter произошел 12 декабря во время агрессивной акции протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа.

В тот вечер протестующие, среди которых были члены Proud Boys, сорвали баннеры с Объединенной методистской церкви Эсбери, одной из старейших церквей города, куда ходят преимущественно темнокожие, и Африканской методистской епископальной церкви. Позже произошло сжигание этих баннеров, записи этого распространились в сети:

Полиция округа тогда информировала, что расценивает это преступление как “преступление на почве ненависти”.

Через несколько дней после инцидента отделения ФБР в Вашингтоне написало в Twitter, что в партнерстве с полицией округа Колумбия ищет помощи в установлении потенциальных подозреваемых в инциденте, обвинения в участии в котором и было выдвинуто Таррио. Была объявлена награда за информацию о подозреваемых в размере $1000.

Бюро тогда опубликовало скриншоты видео, на которых изображены люди, поджигающие баннер. Однако Таррио среди них, похоже, нет.

Однако вскоре после инцидента Таррио опубликовал в сервисе микроблогов Parler и мессенджере Telegram посты, в которых заявил, что берет за это ответственность, информируют CNN и Washington Post.

Он заявлял, что не признает это преступлением на почве ненависти, поскольку его мотивировали не раса, религия или политическая идеология, а то, что он считает, что движение Black Lives Matter “терроризировал граждан США”.

К тому же он обращался в своих постах напрямую к правоохранителям.

“Приходите, заберите меня, если вы чувствуете, что то, что я сделал, было неправильно. Мы позволим общественности решать”, — писал он.

Позже в декабре Таррио еще раз публично взял на себя ответственность за поджог баннеров. Во время интервью подкасту WarBoys Таррио хвастался, называя себя “человеком, который пошел вперед и подставил зажигалку к баннеру”.

“И я безумно горд, что сделал это”, — цитирует Таррио CNN.