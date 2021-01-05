Генри "Энрике" Таррио, лидер шовинистической группы Proud Boys, которая известна своей связью с белым национализмом, арестован за сожжение баннера Black Lives Matter, сорванного с фасада церкви.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Во вторник, 5 января, стало известно, что правоохранители арестовали лидера Proud Boys, Генри “Энрике” Таррио. Кроме деятельности в Proud Boys Таррио также известен как директор организации Latinos for Trump во Флориде, бизнесмен и кандидат на первичных выборах Республиканской партии в Конгресс от 27 округа Флориды.

Столичное управление полиции округа Колумбия обвинило Таррио в уничтожении собственности в Вашингтоне. Речь идет о баннерах Black Lives Matter, которые были сорваны с фасадов исторических церквей на северо-западе округа Колумбия и сожжены.

Во время ареста у него нашли также магазины для оружия, поэтому были выдвинуты дополнительные обвинения.

“Ему было предъявлено обвинение в уничтожении имущества в связи с преступлением, совершенным в субботу, 12 декабря 2020, в 900-м квартале на 11-й улице, Северо-Запад. Во время ареста у него были обнаружены два магазина для огнестрельного оружия большой вместимости. Ему было дополнительно предъявлено обвинение в их хранении”, — сообщил офицер отдела общественной информации Департамента полиции округа Колумбия Шон Хикман.

Підпал банерів Black Lives Matter

Поджог баннеров Black Lives Matter произошел 12 декабря во время агрессивной акции протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа.

В тот вечер протестующие, среди которых были члены Proud Boys, сорвали баннеры с Объединенной методистской церкви Эсбери, одной из старейших церквей города, куда ходят преимущественно темнокожие, и Африканской методистской епископальной церкви. Позже произошло сжигание этих баннеров, записи этого распространились в сети:

The Proud Boys and Trump supporters burn the BLM banner while chanting and cheering in downtown DC: pic.twitter.com/L16azBBhbr — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 13, 2020

Полиция округа тогда информировала, что расценивает это преступление как “преступление на почве ненависти”. Через несколько дней после инцидента отделения ФБР в Вашингтоне написало в Twitter, что в партнерстве с полицией округа Колумбия ищет помощи в установлении потенциальных подозреваемых в инциденте, обвинения в участии в котором и было выдвинуто Таррио. Была объявлена награда за информацию о подозреваемых в размере $1000. Бюро тогда опубликовало скриншоты видео, на которых изображены люди, поджигающие баннер. Однако Таррио среди них, похоже, нет. .@DCPoliceDept & #FBIWFO are seeking suspects in a Destruction of Property offense that occurred on 12/12/20 in the 900 blk of 11th St, NW. If you have info, contact MPD: call (202) 727-9099/text 50411. #WantedWednesday https://t.co/d4VVqDEgK0 pic.twitter.com/TMqMHxUDcu — FBI Washington Field (@FBIWFO) December 16, 2020

Однако вскоре после инцидента Таррио опубликовал в сервисе микроблогов Parler и мессенджере Telegram посты, в которых заявил, что берет за это ответственность, информируют CNN и Washington Post.

Он заявлял, что не признает это преступлением на почве ненависти, поскольку его мотивировали не раса, религия или политическая идеология, а то, что он считает, что движение Black Lives Matter “терроризировал граждан США”.

К тому же он обращался в своих постах напрямую к правоохранителям.

“Приходите, заберите меня, если вы чувствуете, что то, что я сделал, было неправильно. Мы позволим общественности решать”, — писал он.

Позже в декабре Таррио еще раз публично взял на себя ответственность за поджог баннеров. Во время интервью подкасту WarBoys Таррио хвастался, называя себя “человеком, который пошел вперед и подставил зажигалку к баннеру”.

“И я безумно горд, что сделал это”, — цитирует Таррио CNN.