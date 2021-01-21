Об этом говорится в письме Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен в адрес президента Владимира Зеленского по итогам 22-го саммита Украина – ЕС, информирует пресс-служба Главы государства.
“Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции”, — говорится в сообщении.
Напомним, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС проходило в два этапа. 21 марта 2014 во время внеочередного саммита Украина — ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.
1 сентября 2017 после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Также европейские лидеры отметили, что ЕС готов и в дальнейшем оказывать Украине поддержку для борьбы с пандемией. В частности, институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной для выполнения критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи на общую сумму в 600 млн евро. Речь идет и о содействии скорейшему получению Украиной вакцины от коронавируса.
- 6 октября 2020 года в Брюсселе состоялась пленарная сессия 22-го саммита Украина — Европейский Союз при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
- В рамках двустороннего саммита 6 октября Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно совместному заявлению, стороны ожидают “дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации”.