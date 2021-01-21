Президенты Евросовета и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в этом году.

Об этом говорится в письме Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен в адрес президента Владимира Зеленского по итогам 22-го саммита Украина – ЕС, информирует пресс-служба Главы государства.

“Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции”, — говорится в сообщении.

Напомним, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС проходило в два этапа. 21 марта 2014 во время внеочередного саммита Украина — ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.

1 сентября 2017 после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Также европейские лидеры отметили, что ЕС готов и в дальнейшем оказывать Украине поддержку для борьбы с пандемией. В частности, институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной для выполнения критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи на общую сумму в 600 млн евро. Речь идет и о содействии скорейшему получению Украиной вакцины от коронавируса.