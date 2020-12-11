Главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите в Брюсселе в четверг пришли к согласию относительно продления экономических санкций в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на Востоке Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтс у Twitter.

“Есть соглашение о продлении санкций против России”, – написал он.

Как сообщает “Радио Свобода”, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали других европейских лидеров о состоянии переговоров в нормандском формате. При этом отметили, что не было достигнуто значительного прогресса – они рекомендовали продлить санкции.

Речь идет пока лишь о политическом решении, но послы ЕС должны официально утвердить его в ближайшую неделю. Постановление, которое будет иметь юридическую силу, должен будет принять Совет ЕС, и после опубликования в “Официальном журнале” Евросоюза – продление санкций начнет действовать.