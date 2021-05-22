Лідери країн Європейського союзу наступного тижня зберуться на спеціальне засідання, під час якого проведуть стратегічні дебати щодо Росії.

Про це йдеться в листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля лідерам країн ЄС.

Спеціальне засідання заплановане на 24 – 25 травня.

У понеділок, 24 травня, європейські лідери обговорять питання зовнішньої політики, зокрема дії Росії.

“Як було погоджено під час нашої відеоконференції в березні, ми проведемо стратегічні дебати щодо Росії. Незаконні та провокаційні кроки Росії тривають як у державах-членах ЄС, так і за їх межами. Останнім з них був список так званих “недружніх держав”, – зазначається листі.

“Подальше обговорення між нами було б корисно супроводити звітом Високого представника та Комісії відповідно до п’ятьох керівних принципів відносин між ЄС і Росією”, – уточнив Шарль Мішель у листі.

Крім того, обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході, а також підготовка до майбутнього саміту ЄС та США, що запланований на середину червня.

Темою обговорення у вівторок, 25 травня, буде пандемія коронавірусу (зокрема COVID-сертифікати).

“Ми також повинні обговорити міжнародну солідарність у боротьбі з пандемією. Як провідний виробник вакцин, експортер та участник COVAX, ЄС знаходиться в авангарді зусиль, щоб допомогти задовольнити глобальні потреби. Тепер нам слід розглянути питання про те, як ми можемо ще більше активізувати обмін вакцинами з рештою світу”, – йдеться в листі.

Ще однією темою дискусій 25 травня будуть зміни клімату (на фоні досягнення угоди між Єврокомісією, депутатами Європарламенту і лідерами країн ЄС щодо скорочення викидів).