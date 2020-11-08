Лидеры Европейского Союза, Канады и НАТО поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

С заявлением, в частности, выступил глава Европейского совета Шарль Мишель.

“ЕС внимательно следит за выборами президента и Конгресса США. Мы принимаем к сведению последние изменения в избирательном процессе. На этом основании ЕС поздравляет избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов выборщиков”, – отмечается в заявлении.

Шарль Мишель также отметил рекордную явку избирателей в США и высказал ожидание на скорое объявление окончательного результата.

“ЕС еще раз подчеркивает свою приверженность прочному трансатлантическому партнерству и готов взаимодействовать с избранным президентом, новым Конгрессом и администрацией”, – подытожил Мишель.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Байдена с победой.

“ЕС и США – друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом”, – написала она в Twitter.

Присоединился к поздравлениям и глава Европейского парламента Давид Сассоли.

“Миру нужны прочные отношения между Европой и США – особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата и решению проблемы растущего неравенства”, – подчеркнул он.

Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US – especially in these difficult times. We look forward to working together to fight COVID-19, climate change, and address rising inequality. pic.twitter.com/JWfEEtHJSC — David Sassoli (@EP_President) November 7, 2020

Выступили с поздравлениями и ряд других европейских лидеров, среди которых премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

“Я с нетерпением жду сотрудничества с президентом Байденом. Если мы хотим преодолевать крупнейшие вызовы этого времени, то наша трансатлантическая дружба незаменима”, – процитировал Меркель официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

“США – наш наиболее важный союзник. И я с нетерпением жду совместной работы в рамках наших общих приоритетов, начиная с проблем изменения климата и заканчивая торговлей и безопасностью”, – написал Джонсон в Twitter.

Поздравил Байдена и премьер Канады Джастин Трюдо.

“Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны – близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их вместе с вами”, – отметил Трюдо.

Свои поздравления адресовал Байдену и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Поздравляю Джо Байдена с избранием на пост президента США и Камалу Харрис – на пост вице-президента. Я знаю Джо Байдена как решительного сторонника нашего Альянса и надеюсь на тесное сотрудничество с ним. Сильный НАТО хорош как для Северной Америки, так и для Европы”, – подчеркнул он.