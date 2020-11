С заявлением, в частности, выступил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель также отметил рекордную явку избирателей в США и высказал ожидание на скорое объявление окончательного результата.

“ЕС еще раз подчеркивает свою приверженность прочному трансатлантическому партнерству и готов взаимодействовать с избранным президентом, новым Конгрессом и администрацией”, – подытожил Мишель.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Байдена с победой.

“ЕС и США – друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом”, – написала она в Twitter.

Присоединился к поздравлениям и глава Европейского парламента Давид Сассоли.

“Миру нужны прочные отношения между Европой и США – особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата и решению проблемы растущего неравенства”, – подчеркнул он.

Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US – especially in these difficult times.

We look forward to working together to fight COVID-19, climate change, and address rising inequality. pic.twitter.com/JWfEEtHJSC

— David Sassoli (@EP_President) November 7, 2020