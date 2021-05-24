Глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.

Про це йдеться в повідомленнях на сайті Європейської ради та в Twitter-акаунті міністра транспорту Великої Британії Гранта Шеппса.

У понеділок, 24 травня, Європейська рада обговорила ситуацію з екстреною посадкою в Мінську літака компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса перетинаючи повітряний простір Білорусі. Як відомо, після екстреного приземлення під супроводом винищувача білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу, які летіли цим рейсом.

Європейська рада ухвалила кілька політичних рішень за підсумками обговорення. Їх тепер матиме затвердити Рада Європейського Союзу. Так, лідери країн ЄС: